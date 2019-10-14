2019丹麥羽球公開賽周二開打，而台灣球迷矚目的世界球后戴資穎和男單世界第二周天成，都要在周三才出賽，明天則先看3組台灣男雙出賽。

戴資穎女單第一輪比賽被安排在周三第1球場第4場賽事，比賽時間預計台北時間周三晚間5點半左右，她的對手是泰國選手金達蓬（Nitchaon Jindapol），雙方過去交手8次，小戴取得7勝1負優勢，兩人上次交手是2017年6月印尼公開賽，當時小戴苦戰3局吞下對戰7連勝後的第一場敗仗。

而寶島男單一哥周天成，則是周三第2球場第4場賽事，比賽時間可能跟戴資穎差不多，他將和大陸選手陸光祖對壘，這是兩人生涯首度過招。

周二率先登場的3組台灣男雙，分別是盧敬堯/楊博涵、廖敏竣/蘇敬恆及李哲輝/楊博軒，3組人馬全部都要對上種子組合，「盧楊配」大戰丹麥籍第8種子阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），廖蘇兩人挑戰印尼籍第1種子吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）/蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），李楊搭檔則要迎戰第3種子大陸組合李俊慧/劉雨辰。

這次丹麥羽球公開賽愛爾達體育台也從戴資穎32強比賽就提供轉播服務，讓台灣球迷可以零時差地為台灣選手加油，若一路順利過關，小戴最快會在8強遭遇「天敵」依瑟儂。

(中時電子報)