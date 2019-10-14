高雄女子監獄傳出性侵醜聞，何姓女受刑人去年在「違規房」內強行掰開獄友雙腳，以腳趾摩擦對方下體，全程都被監視器錄下。高雄地院一審依強制猥褻罪，判何女6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，何女因案在高雄大寮區的高雄女子監獄服刑，去年由於違反監獄的規定，與另名35歲女子移至監獄的「違規房」真1舍14房服刑。年6月8日下午近6點時，何女疑似性慾高漲，不顧女舍友反對，用手腳強行將對方雙腳扳開，再伸腳趾頭隔著褲子戳碰對方下體數分鐘，女獄友事後氣得告知獄方並提告。

高雄女子監獄去年傳出受刑人以腳趾性侵獄友一案，經高雄地院判決何姓女受刑人6月徒刑，得易科罰金18萬元。（袁庭堯攝）。

法官檢視監視器錄影翻拍照片，認定何女以猥褻行為滿足個人的色慾，何女雖當庭認罪，但始終沒獲得女舍友諒解，為彌補傷害，法官最後依犯強制猥褻罪，判其6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

被害女獄友另提附帶民事求償，認為此事遭受精神上痛苦不堪，向何女求償60萬元，法官則判准何女須賠5萬元，同樣可上訴。

(中時 )