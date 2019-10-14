門諾醫院王志弘醫師提到，大眾對於器捐往往有誤解，認為簽下去後是不是就視同放棄自己的急救權，要先打破迷思與疑問，才能增加民眾意願。（門諾醫院提供／王昱凱花蓮傳真）

你知道嗎？台灣還有上萬人等著器捐！器官捐贈移植登錄中心於14日分別與花蓮慈濟與門諾醫院合作，辦理「2019愛捨得∞請支持器官捐贈」宣導活動。慈濟副院長陳培榕也分享親戚的器捐故事，鼓勵眾人化無用為大愛，讓生命以不同形式延續。門諾王志弘醫師提到，很多人誤解簽署器捐就是放棄急救，要先導正大眾觀念，才能提升意願。

慈濟會場請來世界金牌小丑－熊熊，以詼諧有趣的行動劇，演出角膜受傷病患因愛心器捐重現光明，活潑講述「人體器官移植分配及管理辦法」中，器捐者的配偶與三等親內家屬若生病時，享有等候移植的優先權，不僅可以救人，還可能救摯親一命。

陳培榕也分享自己舅舅、舅媽兩人皆不幸患肺炎，舅舅等不到器捐離開人世，舅媽卻有幸延續生命，一家非常感謝捐助者大愛，讓逝去的生命得以換種形式活下去，也帶給他人新生的機會。

「最難的是放手，不僅是自己、也是家人」，門諾社工師游昊恩舉罹患胃癌的林太太為例，雖然自己下定決心放下生命成全他人，卻面臨家屬「人死留全屍」的傳統觀念阻礙，無法獲得父母諒解，最後在與雙親面談表白後，家屬才選擇讓她不留遺憾的走。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，從今年初到14日的資料顯示，不包含皮膚與骨骼移植，臺灣有845人接受器官移植，還有10028人等待移植。王志弘提到，很多民眾誤以為簽署器捐同意，就是放棄急救，但器捐必須經由嚴謹的腦死宣判後才能進行。門諾醫院也於現場安排專人解說，打破民眾對器捐的疑慮與迷思，增加意願。

(中時 )