沒「保」障！ 三天兩命 勞動部勞檢7外送平台

國慶連假發生兩起外送員車禍死亡，美食外送勞動員者工作權益引發外界關心，勞動部長今天緊急和地方勞動局前往foodpanda、Uber Eats進行勞檢，經過一天檢查後，最後確認，外送員和平台之間屬於僱傭關係，這次外送員因公傷害，要依照勞動基準法給予職業補償。

職安署署長鄒子廉署長表示，今天由勞動部指揮北區職安中心台北市勞檢處前往總公司實施檢查，經查業者與外送員訂的合約內容，必須24小時回覆公司、服要穿公司制服、且使用該品食物箱，機車機身還有黏貼品牌貼紙，因此具有一定程度指揮關係具有組織從屬性，也就是具有僱傭關係。

鄒子廉指出，外送業者要負起雇主責任，而這foodpanda、Uber Eats業者均遲未提供勞工名卡出勤紀錄，若不提供屬於情節重大，勞動部會依照職安法促請台北市、桃園市勞工局分別給予最高罰鍰一百七十五萬。

此外，鄒子廉表示，除了這兩家發生車禍事務業者，職安署也會在兩週內針對所有食物外送事業單位實施勞檢。

而這兩位死亡勞工是僱傭關係，事業單位都沒有給予勞工保險，職安署會移請勞動部勞工保險局針對未依法加保部分依據勞動保險條例給予有關處罰。

兩週內清查國內七家外送平台，包含foodpanda、Uber Eats、foodomo、Deliveroo、國內包含foodpanda、Uber Eats、Deliveroo、foodomo、honestbee、有無快速、吃飽沒（已歇業）等共七家外送平台，此外加上麥當勞、必勝客等業者，約有8萬多人從事機車美食外送工作，外送業者騎車穿梭大街小巷，工作風險高，勞動部指出，前三家業者宣稱和外送員之間關係為承攬，另外4家的業者與外送員則是僱傭關係。

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(中時 )