三重區興穀國小老舊校舍改造成全齡大樓，新北市長侯友宜14日出席開工典禮與地方民代進行祝禱及動土儀式。（戴上容攝）

高齡化社會來臨，為使孩子與社區居民獲得完善照顧，新北市政府將三重區興穀國小老舊校舍改造成公托、長照、停車場、社區活動中心的全齡大樓，新北市長侯友宜14日出席開工典禮與地方民代進行祝禱及動土儀式，祈求工程圓滿順利，整體工程預計於2022年7月底完工。

活動開始，先由興穀國小大鼓隊熱鬧開場，侯友宜致詞表示，新北市積極推動「校園社區化」政策，為擴大空間使用效益，全面朝「立體化」發展，工程設立校園所需的教室、操場、棒球練習場外，也因應社區需求，於公園內興建公托、長照中心、社區活動中心，未使用的教室在晚上也能辦理社區大學、松年大學等，此外也規畫70格的地下停車場，舒緩停車問題。

侯友宜說，興穀國小是「小馬少棒聯盟冠軍」的棒球名校，培育出許多優秀棒球選手，此次工程除了新蓋棒球練習場外，校園中庭設計也將融入棒球元素，展現學校發展特色，期待棒球練習場，可以培育出更多棒球的未來之星。

新北教育局表示，興穀國小和公園各撥出部分土地，用「以地換地」方式變更地目，整建工程配合二重疏洪道重劃計畫，盼創造校園與社區緊密結合環境，預計於2022年7月底完工。

(中時 )