蔡英文總統「論文門」爭議未休，針對國民黨立委陳學聖詢問國立大學校長有關小英論文真實性的看法，總統府發言人丁允恭今天表示，總統的論文真實性，已經經過LSE的證實，其他只是沒有意義的政治操作，大學校長也沒有義務配合政治作秀。

陳學聖今天在立法院教育及文化委員會上，詢問在場48名國立大學校長「是否相信蔡英文的博士論文為真？」，結果只有6名校長舉手同意，其他人則未表態。

對此，丁允恭表示，蔡英文總統的論文真實性，已經經過LSE的證實，總統府也多次清楚說明了。這件事唯一值得問的學校，就是LSE，其他只是沒有意義的政治操作，大學校長也沒有義務配合政治作秀。

他說，國民黨公然在立法院，於審查國立大學校務基金時，拿一個假新聞，要大學校長做政治表態，「這是傷害學術自由的政治審查、政治勒索，也是陳學聖委員在羞辱自己的立委職權」。

(工商 )