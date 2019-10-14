遠雄大巨蛋第七度叩關都審會。都審會審議後「原則修正通過」，但要求遠雄要退縮室外節點，對此市議員簡舒培、林亮君砲轟都委會漠視民眾安全。

根據都審會要求，大巨蛋的防災避難的電腦模擬，民眾必須達成「8分鐘離開觀眾席、15分鐘分鐘離開場館」，遠雄電腦模擬在「國際慣例」及「最佳模式」進行分析均可達成「8分鐘離開觀眾席、15分鐘分鐘離開場館」，但在情境二卻無法通過測試。

對此徐一量則回應，「軟體已包含30秒的應變時間。」但前任委員吳杰穎指出，遠雄根本在說謊，「應變時間」是需另外設置的，非軟體內建。此外，徐一量在都審會上甚至還強辯，「數據是不合理的，老師也可能出錯題目。」甚至說出上次根本沒說過電腦會「當機」。

雖然現場的民代對於遠雄提出數據質疑，認為市府放水讓遠雄過關，但都發局長黃景亮最後裁示遠雄應將戶外節點退縮、淨空一樓，全案「原則修正通過」。

(中時 )