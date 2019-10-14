軍事情報局郝姓前中校，被控刺探蒐集台灣在大陸佈建的情報網及人員編組等23件國防及軍事機密資料，被依違反《國家情報工作法》判刑3年4月確定，入監服刑。法務部矯正署已核准他假釋，他本周即可出監。

據指出，擔任軍情工作逾20年的郝男，在軍情局負責大陸的情蒐工作，但他被查出從2012年8月起，向軍情局負責的同事打聽佈建大陸情報網的人員身分、通訊安全管制及聯絡網等國防及軍事機密，他甚至未經允可擅自蒐集列管的公務資料。

軍情局人員查覺郝的行為舉止異常，經軍情高層通報後，台灣高檢署指揮調查局國安站展開蒐證，並前往郝的住處、辦公處所，共查扣軍事機密、相關公務資料共47件，郝得知事情曝光，疑毀損部分軍事機密資料，高檢署認定，郝非法蒐集的資料中有23件屬國防機密，因此將郝起訴。

高院依違反《國家情報工作法》將郝男判刑1年6月，但最高法院認為他蒐集的情報件數，及犯罪事實有待調查，撤銷發回更審，高院更一審重新認定犯罪件數及罰責，加重改判3年4月，案經上訴，最高法院2017年12月駁回確定。

郝男去年1月入監服刑，之後申請至八德外役監服刑，矯正署日前核准他假釋，他本周即可出獄。

(中時 )