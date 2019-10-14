立法院長蘇嘉全今日於立法院針對消防法修法召開朝野協商。蘇嘉全表示，未來將不僅限於火災，會將所有災害狀況納入。而調查會也會更名為災害事故調查會，並將基層消防團體代表納入為調查會成員。蘇嘉全表示，待內政部將朝野意見帶回，修正草案文字，然後送立院排入院會，若朝野有共識，應該可以盡速通過。

日前台中發生鐵皮工廠大火，有兩名消防員於火場不幸喪生，引起各界對消防員工作權益關注。消防員權益促進會昨日也於立院外靜坐，希望能夠修法，讓災害事故發生後，可以保障消防員的資訊、退避、調查權。

為此蘇嘉全召開朝野協商討論消防法修正草案。關於退避權部分，初步通過若現場無人命危害之虞，現場搶救人員得不執行危險性救災活動。

時代力量黨團建議列出「高風險救災行動」。且主管機關不得對不執行搶救行動之人員予以解聘、調職等處分。內政部消防署長陳文龍表示，建議不要條列，以免漏萬。而陳文龍也指出，消防員當然可以在安全為主的前提下退避，事實上也沒有人因此被懲處過。

經協商後，朝野同意條文增列「危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之」。

朝野也討論到關於調查權的部分，並建議若消防員因救災而傷亡，應召開調查委員會，並請學者專家及團體代表擔任調查委員。民進黨團總召柯建銘建議，納入基層人員也可入法。時代力量黨團總召徐永明認為，不應只限於火災。國民黨立委林為洲表示，應該把訓練傷亡也納入。

(中時 )