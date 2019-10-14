國際刑警組織INTERPOL大會15日至18日在智利聖地牙哥舉行。知情人士指出，今年推案是希望台灣能以觀察員身分出席大會，可納入全球警察通訊系統，並希望有機會參與該組織教育訓練。

知情人士說，國際刑警組織是全球第二大國際組，規模僅次於聯合國，其成員194國， 全球警察共同打擊及防制跨境犯罪最重要的合作平台，中華民國難1961加入INTERPOL，但1984年在盧森堡大會中共入會後，附帶條件更改為中國台灣，之後我方就未再出席大會，也無法直接與INTERPOL聯繫，在專業部分無法參與，造成警政機關執法困擾，INTERPOL在2003使用全球警察通訊系統，在2005年時，INTERPOL曾就安裝系統與我協商，要求我用中國台灣名稱，且來往電報都要抄送副本給北京中央局，我方並未接受。

知情人士說，台灣自2016年及2018年爭取參與INTERPOL大會，但都被以1984年相同條件拒絕，今年則是第3次爭取，台灣在1月下旬已透過刑事局向INTERPOL主席，南韓籍的金鍾陽提出訴求，但未獲回應。

知情人士表示，今年推案訴求共有三點，包括希望台灣能以觀察員身分出席大會，可納入全球警察通訊系統，並希望有機會參與該組織教育訓練。

知情人士指出，台灣重回INTERPOL與很多國際組織相同，最大的障礙還是中國，雖然中國未任職高層，但其祕書處高層受中國影響還在，要爭取重返INTERPOL，「還需要時間」。他也舉例說，日前伊拉克籍男子攜子逃亡案，凶嫌在台灣殺害岳父母後逃亡，警方耗時4個月辦案，若有國際情資，可能1、2星期就能破案。

(中時 )