近來復古風當道，搶攻這股風潮，傳統飲料大廠光泉推出復刻版「紅豆紫米飲」，很多人可能都不知道，光泉原本是靠紅豆湯起家的，這次重出江湖的紅豆紫米飲，找出紫米與鮮奶的黃金比例，讓網友大讚「紅豆紫米天生一對，上輩子是情侶」。

美食家李中維表示，光泉這款紅豆紫米飲層次豐富，不會死甜，而且紅豆跟紫米對女生來說，不但是生理期時的好夥伴，也是秋冬必備的暖胃飲品。

1956年光泉成立餅店並販售鮮奶。(圖／光泉提供)

光泉創始人汪水泉1919年在迪化街霞海城隍廟旁擺攤賣紅豆湯，因為用料實在深受消費者喜愛，時隔百年再推出懷舊的「紅豆紫米飲」，因為已經相隔100年，光泉強調，風味由專業研發團隊操刀，從50種以上不同的紅豆、紫米與鮮奶，找到最佳的黃金比例，同時呈現過去懷舊的風味。

網友紛紛大推，「原本預期會很稀，沒想到口味滿濃郁的」、「這個加小湯圓100分」、「包裝越來越文青了」、「包裝好復古喔，想買」、「紅豆紫米天生一對，上輩子是情侶」。

紅豆紫米飲復刻百年前的好味道，網友討論熱烈。(圖／光泉提供)

(中時電子報)