嘉義縣六腳鄉竹子腳堤岸彩繪工程，預計11月完工。（張毓翎攝）

彩繪牆旁的矮牆已塗成亮麗的紅磚牆。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉竹子腳堤岸正進行彩繪工程，由當地村民自動發起，與牧田創意彩繪工作室合作在沿岸製作彩繪牆，幕後推手為退休軍人陳俊傑，他與一群志同道合的村民，不依賴公部門補助，大家自掏腰包來營造社區，盼喚醒沉寂多年的小村莊，彩繪出不一樣新風貌！

「竹子腳」為六腳鄉竹本村、永賢村的舊稱，此區域早期出產蘆筍、花生等農作物為主，但隨著人口外流造成村落高齡化、缺少人力，使得村莊漸漸沒落，竹子腳唯一的小學「新生國小」，興盛時期各年級可超過百人，近年受到少子化，13年前降為分校，又於3年前被廢校，都間接說明社區風華已逝去。

陳俊傑表示，永賢村曾被專家警告，將成為全台第一個「極限村落」（一個地區老年人口比例達50％），因實在不想看到家鄉繼續消沉，2年前，跟三五好友泡茶聊天時，談到附近堤防正進行修築竣工，有人提議將堤岸邊坡，利用彩繪來增加美觀，大家開始慷慨解囊相助、拋磚引玉捐款，並委託專業團隊進行彩繪工程。

陳俊傑說，一開始請到油漆師傅，先將矮牆塗成亮麗的紅磚牆，目前彩繪的堤防為第一期工程，此外，竹子腳先民們為防禦盜匪，在建構屋宅時，以「八卦陣」結構規畫街衢，故小巷像蜘蛛網，外人一進入即迷路，轉來轉去最後便回到村莊中心，完工後會規畫進行二期彩繪工程，動線將從堤防至竹本村德安宮，為特有的八卦陣老街增添新創意。

「一個地區總要有憨人！」陳俊傑笑說，希望點、線、面串起民間群體力量，讓外地遊子回鄉時，可以介紹家鄉給下一代認識，大家可關注「薏米emi-牧田創意彩繪工作室」或「六腳之美」臉書網站，以追蹤最新彩繪進度與日後活動訊息。

(中時 )