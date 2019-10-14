每逢10月開始，北方候鳥陸續抵台渡冬，嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區因地貌豐富，年年吸引大批候鳥、水陸域鳥類聚集，目前除了有世界瀕危物種的黑面琵鷺來報到，還有琵嘴鴨、尖尾鴨、花嘴鴨及赤頸鴨等悄悄來臨，循著鳥兒的足跡，一起來趟知性之旅吧！

東石自然生態展示館表示，每年黑面琵鷺來台時間為9到10月間，今年10月的第1天，館方人員在觀海樓觀察到2隻剛飛到鰲鼓濕地的黑面琵鷺，之後陸續也觀賞到其他的候鳥，園區目前紀錄到的鳥種已有282種，展示館設有旅客服務中心、溼地生態導覽介等，歡迎喜歡賞鳥的朋友到展示館參觀。

林務局嘉義林區管理處表示，目前每個周六，推出一日2班「生態解說導覽服務專車」，時間分別為上午9點30分及下午14點，一次共2小時30分鐘，有豐富、專業解說，而且僅酌收150元，每趟限額19名，並發送顏色繽紛的手機靜電貼，欲參加者要先至東石自然生態展示館登記搭車。

林管處指出，導覽專車將從北堤進入南堤，全長15公里，沿途欣賞沿路海岸守門神「黃槿」、美麗意外的「千島湖」、提供候鳥停棲及珍貴稀有生物的「紅樹林」、站滿鷺鷥的「鷺鷥林」、鸕鶿排遺染白「木麻黃林」及溼地寶貝「冬候鳥」等，專車會服務至12月28日，邀請大家來體驗鰲鼓的美！

(中時 )