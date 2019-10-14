香港反送中示威似乎沒有平息跡象，大陸對相關的議題尺度益發緊縮。一款由陸資製作、打換裝及養成的手機遊戲「閃耀暖暖」也受到影響，該遊戲的台灣伺服器最近在更新時將主角服裝選項中取消了「戴口罩」選項，在玩家向客服反映後得到「為了維護和諧氛圍」的回應。

最近一款主打穿搭、換裝及養成的陸資遊戲「閃耀暖暖」，在台灣傳出因政治入侵而做修改，原本遊戲角色有「戴口罩」的造型，原本可以正常遮住下半臉，在修改後只能掛在耳朵上，許多台灣的玩家質疑這款手機遊戲是受到香港《禁蒙面法》的影響，在向官方粉專客服詢問後，得到「維護和諧」的回應。

香港反送中影響擴大，真實與虛擬人物都不能置身事外，手機遊戲主角都得配合更改裝備。（圖／閃耀暖暖臉書粉專）

今(14)日有台灣網友於PTT八卦板貼文表示，「閃耀暖暖」手遊主角人物有個「黑鴉口罩」的配件，原本是配戴在臉上，最近卻無預警地改成一邊垂掛在右耳上，完全不遮住臉。該項物品說明還從「經典的蒙面造型」換成「靈感來自明星機場照」，讓許多台灣玩家認為這完全是受了香港的《禁蒙面法》的影響。

這個陸資手遊「閃耀暖暖」遊戲中有上千套服裝可自行替換，受不少女性玩家歡迎，目前也有日本及台灣伺服器。系統更改設定後，有些玩家覺得政治議題連手遊都影響「實在是太瞎了」、「到底誰會這樣戴口罩」。有網文回應稱，「這就是遊戲自我審查先改再說」、「靠北喔你找一個實際上這樣戴口罩的給我看」、「不愧是中國遊戲」、「誇張，什麼都要中國形狀，扯爆了」、「連遊戲也不給戴太過分了吧」。另有網友稱，這本來就是大陸投資的遊戲，有這樣的改變，並沒什麼好意外。

(中時電子報)