透過HIS系統，巡迴醫療的藥師也可迅速配藥並提供用藥諮詢。（謝明俊攝）

基層衛生所希望能提升寬頻網路的穩定度與速度，確保HIS系統的使用穩定。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安、南庄及獅潭等偏鄉地區醫療缺乏問題長期存在，苗栗縣政府衛生局從2006年起配合衛福部政策及補肋，選定泰安鄉為全國首創建置共用醫療資訊系統（HIS）計畫示範地區，目前泰安衛生所在泰安鄉各村部落巡迴醫療都靠這個系統發揮極大功能，目前已再進步至資料透過雲端資訊系統存取，基層衛生單位希望提升網路的穩定度及頻寬，對偏鄉醫療品質會有更大助益。

苗栗縣繼泰安鄉首先建置共用醫療資訊系統後，南庄鄉、獅潭鄉也逐年爭取經費，分別於98年、105年完成建置。以往，在門診期間，需通過人力完成的掛號、病歷、用藥診斷紀錄等，現在巡診醫師全部以遠端電子病歷方式，既可迅速取得病歷資訊，大大減少了民眾等候看診的時間。

自102年起至107年期間，泰安等地偏鄉由衛福部所建置無線寬頻網路由2G提升至4G速度後，巡診醫師已可更迅速準確的透過遠端醫療系統，即時讀取衛生所伺服器裡的病歷、檢查報告、X光片等資料，幫助判讀病患狀況，並同步寫入醫療診斷及開藥紀錄，百分之百達成無紙化。

目前雲端醫療平台建置後效益，平均看診人數由10人上升至30人，服務普及率大幅提升，並且提供偏鄉民眾不須再長途跋涉奔波就醫，減少了慢性疾病罹患率。

不過，目前在泰安鄉內仍有大興村、南灣等多個部落的無線寬頻網路不夠穩定，遇到天候不佳或其它特殊狀況時，網路下載速度較慢，甚至會出現無法存取資料的狀況，會造成巡診醫師看診工作干擾，因此，基層衛生所希望能加強偏鄉地區的寬頻網路的穩定性及頻寬，確保鄉民的醫療服務品質。

(中時 )