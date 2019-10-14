14日屏東滿州灰面鵟鷹爆大量，滿天鷹海。（蔡乙榮提供／潘建志屏東傳真）

「太幸運了！」14日屏東滿州灰面鵟鷹爆大量，逾萬隻的灰面鵟鷹過境，清晨時分，在滿州港口鷹友們目睹大量鷹群「起鷹」，一大群灰面鵟鷹低飛覆蓋大橋上空盤旋，場景非常壯觀，讓鷹友們驚呼連連。有鷹友表示，他追鷹5年，終於目睹「滿天鷹」的動人場景了。

墾丁鳥達人蔡乙榮表示，今年10月7日才開始記錄到灰面鵟鷹過境，14日是最大量，共有1萬1526隻，數量非常龐大；7日迄今共記錄了2萬7517隻。灰面鵟鷹過境高峰在十月中旬，過境數量佔全季的3／4左右，所以未來幾天應該都還有機會看到鷹群。

蔡乙榮說，過去每年平均能記錄到3至5萬隻過境記錄，去年創下過境近6萬隻的最高紀錄，今年迄今的統計數量算是常態，沒特別多或特別少。剛剛侵襲日本的哈吉貝颱風路線並未經過琉球群島，對於灰面鵟鷹的遷徙並未造成影響。

墾管處表示，預計18日前都會是灰面鵟鷹過境高峰期，容易看見數百隻鷹群在空中盤旋的盛況。若要看「起鷹」，最佳時間地點是天剛亮在社頂自然公園的凌霄亭；中午在滿州港口吊橋附近，也有機會見到大鷹群聚集；至於下午3點過後，則可前往滿州里德觀賞「落鷹」，可近距離看到鵟鷹滿天盤旋的景象。

至於今年創下最高過境紀錄的赤腹鷹，數字仍持續增加中，不過已經非常少量。另外今年也紀錄到罕見猛禽黑冠鵑隼，由於台灣並非在黑冠鵑隼的遷徒路線上，會過境台灣算「稀有過境」，目睹鷹友都高興直呼「好像中了樂透！」

(中時 )