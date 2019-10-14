29歲馬姓美食外送員深夜送餐慘遭貨車撞飛送命，桃園市勞檢處14日會同相關單位北上到總公司調查，以空腹熊貓Foodpanda公司規定制服等，對馬姓外送員有指揮監督權，認定雙方是「僱傭關係」，除要求依勞基法職災補償，針對業者拿不出出勤紀錄、未在職災8小時內通報、未投保勞保等缺失都將祭出罰則處分。

29歲馬姓美食外送員10日深夜送貨行經桃園大廟圓環時，和25歲曾姓小貨車發生擦撞，當場噴飛慘死，餐袋裡還遺留翻覆散落的待送熱食。桃園市勞檢處為確認雙方有無勞雇關係，14日派員會同勞動部職業安全衛生署及台北市勞動檢查處，前往餐飲外送平台空腹熊貓Foodpanda總公司調查。

勞檢處指出，根據Foodpanda與外送員所訂的合約內容，包括指定工作時段、如無法於選擇時段提供服務要在24小時內回報公司、服務期間需穿著制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙等規定，初步研判業者對外送員具有一定程度的指揮監督，雙方存有組織從屬性，因此認定雙方具雇傭關係。

勞檢處進一步解釋，外送員是送餐平台業者所雇勞工，外送員在執行送餐職務中發生車禍意外，雇主要依照勞基法規定，給予必要職業災害補償。

除此之外，包括超時或加班費計算等也要合乎勞基法規，但業者當下無法完整提供勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等，已請業者盡速提供，否則將依違反勞基法裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。針對業者未在職業災害發生8小時內通報主管機關，也將祭出3萬元以上30萬元以下罰鍰，未為罹災者投保勞工保險部分，將另移請勞動部勞工保險局依法辦理。

勞動部職業安全衛生署為增進外送員勞動安全措施，10月2日訂定發布「食物外送作業安全指引」，要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，且於颱風天等惡劣氣候下應停止從事食物外送作業，以維護外送員之生命安全。桃市府勞動局呼籲餐飲外送平台業者，應依該作業安全指引提供交通事故防止、熱危害預防等必要之安全衛生設備及措施，並對所屬外送員施以必要之安全衛生教育訓練，以維護勞工權益，降低職業災害發生。

賣命！外送員3天第2起魂斷輪下 派送員吐露心聲

(中時 )