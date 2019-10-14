對於蔡英文總統指亡國感為中國國民黨炒作而來，國民黨主席吳敦義今（14）日中午駁斥指出，所謂亡國感是因為民進黨現在執政，不管是明獨或暗獨，都會以獨引統，且可能引來武統，所以蔡英文才會帶給國民很濃重的亡國感。

至於郭台銘董事長是否能幫藍軍立委站台？吳敦義指出，郭台銘如果不選總統，且很堅定支持國民黨堅持的中華民國的信念跟原則，只要跟國民黨是同一個目標，讓中華民國不只是存在，還能壯大，兩岸還能和平，只要郭不競選總統，理念跟國民黨完全一致，那郭台銘關心國民黨的立委去站台，哪裡有拒絕之理？

吳敦義今午出席第四屆全球華人牧師節大會，他於接受媒體聯訪時表示，民進黨執政不管是明獨或暗獨，都會以獨引統，大家擔心國際環境愈來愈不好，兩岸愈來愈僵持。國民黨執政時期基於「一中各表」的「九二共識」，不會產生兩岸重大衝突，所有才有ＥＣＦＡ。

而給中華民國免簽國家，在馬英九總統第一個任期就增加了一百一十國，且所有邦交國幾乎沒有動，只差一個甘比亞，因甘比亞要求我方三千萬美金援助，不符合我方要求「目的要正當，過程要合法，執行要有效」三個原則而拒絕，甘比亞因而與我國斷交，與我斷交後，中國大陸也沒立即跟甘比亞建交，這就是當時「一中各表」的「九二共識」維持了兩岸和平穩定發展。

吳敦義指出，現在執政的蔡英文，過去擔任陸委會主委時，也曾在立院答詢時講出「九二共識」，只不過邏輯錯了，講成「各自表述、一個中國」，各自表述是過程，一個中國是結局，無論蔡英文是明獨或暗獨，都一樣會以獨引統，且可能引來武統，所以蔡英文才會帶給國民很濃重的亡國感。

媒體問及吳敦義是否接韓國瑜競選總部主委？吳敦義表示，他如果接任，就要專心一志為總統大選，但他實在公務繁忙，還有立委的輔選也非常重要，所以已經由第一副主席兼秘書長曾永權擔任韓總部的總幹事，實際上可以調動全黨幹部，所以不要重疊，他可以接任名譽主委職位。

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