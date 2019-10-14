潘瑋柏13日在北京舉辦「創使者Coming Home」演唱會，特別邀請自己在《中國新說唱》戰隊中的好友肖恩恩、黃旭擔任嘉賓，3人二度同台演唱〈愛你3000〉；黃旭與肖恩恩從小都是潘瑋柏的歌迷，黃旭提到：「從小我就留『潘帥頭』、穿白色西裝褲，跳他的〈壁虎漫步〉！」更爆料自己的老婆非要唱〈愛上未來的你〉才肯答應他的求婚。

肖恩恩則表示念書時，會將潘瑋柏的歌詞寫在學校教室的課桌椅上，「連第一張專輯也是買潘瑋柏的」！這次的合作三人各有感觸，潘瑋柏說：「今天算是第二次表演這首歌，但卻是第一次在這麼多人面前演唱，心情跟比賽的時候比真的放鬆很多。」而黃旭與肖恩恩則異口同聲表示能跟潘瑋柏同台，感覺像做夢。

潘瑋柏近期除了錄製大陸節目、繼續跑巡演，也正如火如荼籌備新專輯、製作演唱會DVD，他此次北京工作更是行程滿檔，兩天只睡5小時，長時間處於身體很累的狀態，但一上台精神就來了，潘瑋柏開心地向滿場1萬名歌迷說：「你們上次有來嗎？你們來1次我開心，來10次我也開心，今天北京的朋友特別大聲，我有點聽不到自己的聲音，我唱到聲音都啞了！」

潘瑋柏昨在北京舉辦演唱會。（華納提供）

潘瑋柏昨在北京舉辦演唱會。（華納提供）

(中時 )