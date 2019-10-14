高雄市長將於16日展開全台之旅，首站將從國境之南的鵝鑾鼻燈塔出發，在屏東進行3天傾聽之旅，行程由南到北，其中第一天安排夜宿小琉球，另外第二天也將在潮州進行「屏東座談會」，討論高鐵和高捷南延的議題，行程滿檔。

交通部日前拍板高鐵南延採用「左營案」延伸至屏東六塊厝，但仍有許多鄉親認為如此設計，將不利未來繼續建設環島高鐵，會變成「盲腸線」，因此要求中央政府再謹慎考量。

由於先前方案之一為繞到小港機場再至潮州設站，地方人士認為還未拍板，仍有變數可能，因此韓國瑜這回屏東行，地方因此希望將座談會定標在「高捷、高鐵南延」，改變高鐵路線，並希望爭取高捷南延潮州，潮州鎮長周品全將參加座談。

潮州鎮公所主祕王建元表示，潮州鄉親當然樂見高鐵、高捷「雙高來潮」，不過韓國瑜目前是高雄市長，因此當天重點應該會著重於如何讓高捷延伸至屏東。至於高鐵可能只就經費、運量、效益數據等面向分析，討論高鐵南延至潮州的可能性。

韓國瑜全台首航首夜將夜宿小琉球，預計16日當晚會到碧雲寺、三隆宮參拜，並在三隆宮和鄉親交流；17日早上到農漁會拜訪，並到昇恆昌了解免稅店購物問題。

(中時 )