苗栗縣內農田廣達16公頃保受秋行軍蟲肆虐。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣內農田廣達16公頃飽受秋行軍蟲危害，且近期部分鄉鎮正值二期作輪作玉米，縣府農業處進行主動巡田，並於受害玉米田周圍以專一性費洛蒙誘引器偵測，掌控災情，其中西湖鄉有10公頃農田受害，將首度以無人載具植保機噴灑藥物，消滅病蟲害。

縣府農業處指出，為掌控秋行軍蟲疫情，除進行巡田外，並透過專一性費洛蒙誘引器偵測，掌控秋行軍蟲害疫情，9月誘捕成蟲個體數增加，推斷田區已有新世代成蟲羽化出現，而目前正值玉米生長初期，10月已接獲多起通報。

農業處副處長陳樹義說明，目前秋行軍蟲多集中於通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、大湖鄉、苗栗市，其中西湖有10公頃玉米田受秋行軍蟲肆虐，首度出動植保無人機噴藥防治，防止疫情擴散。

陳樹義呼籲，農民加強田間巡檢，留意作物葉片是否遭侵害，若發現卵塊立即摘除，出現疑似害蟲務必落實通報，由農業處應變小組及時處置、提供藥劑。

(中時 )