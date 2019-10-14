民進黨主席卓榮泰今再赴樹林、土城2處為第5選區立委蘇巧慧、第10選區立委吳琪銘站台。（許哲瑗攝）

民進黨主席卓榮泰今再赴樹林、土城2處為第5選區立委蘇巧慧、第10選區立委吳琪銘站台。（許哲瑗攝）

民進黨主席卓榮泰今再赴樹林、土城2處為第5選區立委蘇巧慧、第10選區立委吳琪銘站台。（許哲瑗攝）

民進黨主席卓榮泰今再赴樹林、土城2處為第5選區立委蘇巧慧、第10選區立委吳琪銘站台。（許哲瑗攝）

民進黨主席卓榮泰接續上週至汐止、新店等一連串新北市輔選行程，今再赴樹林、土城2處為第5選區立委蘇巧慧、第10選區立委吳琪銘站台，積極搶攻新北大票倉，對於是否擔心被視為新北「最強母雞」的市長侯友宜出手？卓榮泰受訪時表示，只要不是抹黑或耍嘴皮子，絕對歡迎黨對黨的君子之爭。

卓榮泰說，去年9合1大選後，非民進黨執政的縣市增加，也造成選舉時行政上的劣勢，不過民進黨在新北市戰略大致相同，除了全力防守現有的9個席次外，更要全面搶攻剩下的3個新人席次，相信侯市長也會為他的候選人全力輔選，只要是用正道、正人君子方式，而不是抹黑或耍嘴皮子，黨對黨的君子之爭絕對歡迎，民進黨也會同樣用君子之道來進行這場選戰。

此外，第10選區（土城、三峽）因台灣民眾黨推派前立委李嘉進之子李縉穎加入戰局，將與吳琪銘、國民黨籍市議員林金結對決，形成三角督情勢，是否擔心影響綠營選情？卓榮泰認為，吳琪銘平時在地方服務誠懇，建設良多，無論對手是誰，擺出什麼陣勢，這一席一定能穩穩守住。

造勢現場包括市議員林銘仁、彭成龍、廖宜琨等人都到場力挺，卓榮泰也高舉吳琪銘雙手，與台下民眾高喊「吳琪銘凍蒜！民進黨全壘打！」，展現全黨團結氣勢。

(中時 )