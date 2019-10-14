知名國畫大師張大千雖逝世多年，其畫作帶給後世的影響卻仍深遠流長，觀其一生更是創作不輟，幅幅是經典。畫作〈桃源圖〉、〈夏日山居圖〉、〈巨然晴峰圖〉等18幅創作，在今年首度鑄為可流通、帶面值的法定國畫金幣，以999金銀鑄造的高額法定面值，也使這款「張大千國畫金幣」套幣被譽為「金幣歷史上的國畫金幣王」。

張大千以「潑墨」及「潑彩」畫法聞名，尤以荷花為最喜愛的創作題材，其畫作的收藏價值往往能在拍賣會上以驚人的數額稱霸，近日更因失竊畫作〈春山雲瀑〉在拍賣會場現身，引起國際媒體關注。同時也顯示出了張大千畫作的不朽魅力。

張大千生於西元1899年，今年正為其誕辰120周年，美國金幣總公司特別為此打造全球首款「張大千國畫金幣」套幣，擁有保利藝術館出具的收藏證書、加州大法官宣誓證明，每套均附收藏證書、出品證書、檢驗報告等，全球限量發行3000套，台灣僅限量發售120套，每人限購2套，每套發行價格為美金16,000元。

20年前發行的張大千誕辰100周年紀念幣（單枚），已從50元人民幣暴漲到了5萬元人民幣，此次首發全套18枚「張大千國畫金幣大全套」，在國畫金幣史上尚屬首次，其幣面畫作包括：桃源圖、夏日山居圖、巨然晴峰圖、江堤晚景、瑞士雪山圖、水月觀音、天女散花、鳳簫圖、紅拂女、荷香圖、荷堵野趣等精典畫作。

此次破例將張大千鎮館國畫中的畫作分別鑄成18枚可流通、帶面值的法定國畫金幣，首將張大千百年國畫按原版真跡用黃金澆鑄在金幣上面，將名畫的絕世藝術直接注入金幣，共耗用999純金銀234克。

(中時 )