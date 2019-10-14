茶樹莊園啟動長期「幸福1+1」公益計劃，攜手年度代言人修杰楷，邀請大眾一起「買安心送愛心」！透過每年捐出1%銷售額給兒福聯盟，集結大眾力量，一起關懷處於弱勢環境中的兒童，為他們打造溫暖家園。

茶樹莊園「幸福1+1」公益計劃全面啟動，年度代言人修杰楷邀請大家一起「買安心送愛心」！每年捐出1%銷售額給兒福聯盟，為弱勢兒童打造溫暖家園。（圖／花仙子提供）

修杰楷表示本身就很愛茶樹精油的味道，跟老婆賈靜雯在品質把關上都蠻嚴格的，這是他在婚前與婚後的不同，有了孩子以後，尤其在衣服質料、食物與清潔用品上都會特別講究。平日會教育孩子基礎的清潔衛生像是吃飯前要洗手，尤其是咘咘是個有自我堅持的人，回到家第一件事情就是換睡衣，反倒是Bo妞有自己的主見，偶爾還是會胡鬧一番才會乖乖聽話。

修杰楷談及老婆賈靜雯拿下第54屆金鐘獎「最佳女主角」的隔天，一如往常的送孩子上學，享受平凡生活的日子。倒是他有趣地分享咘咘和Bo妞在金鐘獎那天等媽媽一小時後的紅毯壓軸太久，急躁狂問為什麼要走最後一個，畫面十分逗趣，不過還來不及看到媽媽頒獎的那一刻，兩姊妹就先夢周公了。修杰楷與賈家家人看到賈靜雯領獎的時刻，每個人的內心都感動不已。

茶樹莊園品牌行銷部程翼琳經理表示，雖然已舉辦過許多公益活動，但過程中也觀察到仍有更多的小朋友成長環境堪憂，十分令人不捨，「幸福1+1」公益計劃期許能夠讓更多小朋友在更溫暖、安穩的環境長大。茶樹莊園持續體現「天然潔淨力」的訴求，新推出的洗碗精、洗衣精和洗手幕斯方面，成分天然無害並通過縝密產品檢驗，細心呵護全家人的健康。

茶樹莊園年度代言人修杰楷表示，他選用茶樹莊園產品，因其成分天然、無毒純淨，從小細節關注家人健康，是愛護家人最好的方式(圖/花仙子提供)

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