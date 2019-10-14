畢業於UCLA的鄭大瑜，曾為了照顧失智媽媽，每周從美國飛往台灣，再從台灣飛回美國工作長達一年。（林周義攝）

89歲的鄭媽媽，約在3、4年前患上失智症，遠在美國的女兒鄭大瑜，事業剛踏上巔峰，每周都在美國、台灣之間往返。持續1年的照顧後，鄭大瑜決定辭職返台陪伴媽媽。鄭媽媽在失智後難以與人溝通，經過女兒幾個月努力尋找資源，終於在敬智學苑的幫助下，說出完整的一句話。

敬智學苑採取的照護方式為〝認知悠能〞蒙特梭利失智症照護模式。該照顧模式由Director Gail M. Eiliot創辦，將用於照顧智能減弱的兒童的方式運用在失智者身上，並透過台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興引進台灣，今召開照顧指南新書發表會。

無止境的孤寂、無所事事是許多失智者生活的寫照，他們可能在如廁後突然忘記下一步要做什麼，甚至連家裡的廁所都找不到，且生活各種大小事，多由他人決定，自己總在狀況外。

失智無藥物可醫，只能延緩，不能痊癒。許多人雖知道運動、社交可延緩失智，但多不曉得如何進行，而〝認知悠能〞蒙特梭利失智症照護模式為照顧者提供了指南。

Gail M. Eiliot以國外實施的蒙特梭利照護模式為例，長照人員將機構佈置成住家的樣子，並把門設計成書櫃，一旦失智者認為這是自己家，就不會吵著要出去；在房間門口，工作人員都會貼上兩張照片，一張是小時候的失智者，一張是現在的失智者，因失智者對過去仍保有記憶，得以避免找不到房間的問題；機構四處也貼著紙條，一一指引生活中每個小步驟。只要是失智者能做的事，工作人員都不插手。

甄瑞興表示，蒙特梭利照護模式在加拿大、英國獲得了不錯的成效，作為一個長期服務失智者的醫師，他期盼將此推廣到全台，讓長照領域的工作者都能瞭解如何照護失智症患者。他呼籲照顧者，針對失智者的需要、能力、興趣，安排合適的活動，讓失智者保有的能力得以提升，擁有更快樂、更有尊嚴的生活。

(中時 )