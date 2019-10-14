今年大學畢業的青農廖慶迪建議農委會提供方案，幫助青農維持基本薪資，進而留住青農永續從農。（許素惠攝）

立委劉建國、農委會主委陳吉仲、立委蘇治芬（背面左二至四）與雲林縣青農座談，發現目前問題，並提出解決方法。（許素惠攝）

農委會主委陳吉仲率農糧署、企畫處、農業金融局等官員下午到雲林和青農座談，立委蘇治芬、劉建國及虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠等也受邀與談，青農反應目前缺工、農機設施補助、保險、農水路整修、花生脫膜混充進口等問題，陳吉仲都逐一答覆，強調農委會力行全國農業會議的決議實踐，努力幫助農民解決問題。

陳吉仲向青農說明許多新農業政策，例如綠色環境對地補貼，只要從農就能申請1公頃1萬元，產銷履歷1.5萬元，有機3萬元，而且是像瑞士一樣堆疊式的，每位實祭從農的農民都能申請。

大埤農會代表謝憲昇指農業移工不足，希望增加。西螺菜農廖俊凱建議不要以45歲以下定義青農，且應建立冷鏈車隊。剛大學畢業的青農廖慶迪建言提出配套，讓剛入行的青農有基本的薪水，否則很難留住年輕人在農業裡。斗南農民蕭良晉說，他的水稻受損達2成，卻未受理賠，水稻保險到底有沒有用？

全國落花生協會理事長丁明貴說，國外脫殼花生進口打擊本產花生，愈來愈嚴重，本產脫殼花生每台斤80多元，進口只要50幾元且供應穩定，目前逾9成花生加工品都用進口的脫膜花生，建議政府重新換算帶膜與脫膜進口比例，並提高花生醬進口關稅。

多位青農認為小型農機補助不應限縮機種，尤其最近推出大型農機補助政策，以雲林而言還得透過農團組織或農會申請，去年才補助3台，僧多粥少。

陳吉仲答覆，大型農機超過百萬元的補助不限額，亦無規定要透過任何農團，農民可直接向農糧署申請，當場要大家錄影為證，政府絕對說話算話，明年將全面推動農校生下田實習，補助農主付薪薪水。

農業移工問題，陳吉仲指出，根據統計，全國農戶家戶所得只有3成來自農業收入，7成是非農業收入，而這7成中又有6成是依靠打農業零工而來的，所以增加農業移工，相對會排擠本勞，並且收入也會受影響，但如果大家覺得需要增加，農委會也會調整。

蘇治芬說，雲林率先推行農校生實習直升大學已獲好評，但改變台灣農業結構，她推出農業金三角，整合政府、農會、農民才是藥方。

劉建國則否定外勞好用的說法，獲農民呼應。有人當場踢爆非法外勞已成集團反過頭來打擊本國農民，政府不能視而不見。

(中時 )