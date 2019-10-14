前韓國女團f(x)成員雪莉（崔真理、Sulli）驚傳於家中身亡，韓國警方已證實死訊。在她開朗又甜美的外表下，其實內心脆弱，據悉，她生前罹患嚴重憂鬱症，如今傳出噩耗，她生前最後一條instagram訊息更是讓粉絲看了痛心不已。

雪莉自出道以來爭議不斷，包括和大14歲的音樂人崔子交往、還有一直奉行的「Free The Nipple」解放乳頭，都引來網友正負兩極評價。雖然雪莉對於外界負評看似不在乎，但其實她曾在綜藝節目中吐露心聲，「感覺很多人唯獨對我戴著有色眼睛，所以還是很難過」、「請多多寫一些好的新聞，記者們請疼愛我一些吧。觀眾朋友們，也請疼愛我多一些吧」。

雪莉選擇在家中結束25年短短一生，她生前最後一條社群訊息也被網友挖出，那是雪莉曬出品牌送她的禮物，開心寫下「我接受你的告白」的訊息，令網友痛心留言「這麼漂亮的雪莉，她才二十五呀」、「想起了金鐘鉉，不管雪莉是因為什麼自殺的，網路暴力都是錯的」。

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(中時電子報)