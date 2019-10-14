在台灣有超過15,000個罕病家庭，罕病無法治癒。全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會今年再次與罕見疾病基金會發起「拉他一把 讓罕病兒更有力量」零錢捐活動，並由Vivian徐若瑄擔任罕病公益大使，邀請民眾發揮愛心，到各地全聯福利中心捐出零錢，期許募款金額可以突破500萬元！

Vivian徐若瑄擔任罕病公益大使，邀請民眾發揮愛心，到各地全聯福利中心捐出零錢，支持「罕病弱勢兒童學習培力計畫」(圖/全聯提供)

育有4歲寶貝兒子Dalton的徐若瑄分享初次接觸罕病兒，他們跟自己的孩子一樣有著活潑亂跳的個性，但因為疾病所導致的身體缺陷、外觀特異、發展遲緩，也讓孩子面臨許多挑戰。同樣身為母親的徐若瑄明白為人父母的辛苦，父母親是孩子們的靠山，現場貼心贈送補品給病友家屬，也給孩子最喜愛的禮物諸如戰鬥陀螺、芭比娃娃、繪畫用品、存錢筒。徐若瑄希望未來有更多懂行銷的人能夠幫助這些罕見疾病的孩子。

今年全聯二度與罕見疾病基金會發起「拉他一把 讓罕病兒更有力量」零錢捐活動，並由Vivian徐若瑄擔任罕病公益大使，邀請民眾發揮愛心，到各地全聯福利中心捐出零錢(圖/全聯提供)

徐若瑄透露明年會有三部戲和一首單曲會釋出，請她的粉絲們敬請期待。重視親子時光的她在兒子上小學前會多一點的生活體驗，同時教育他在行為舉止上都要當個有禮貌的小孩，笑說有一次兒子言語上不恰當，罰兒子一周內不能看太過於激烈的卡通，很明顯發現兒子轉而去觀賞相對溫和的節目。徐若瑄現階段為拍戲所需積極學習英語，而她的另一伴更是她的英語老師，自認在語法架構上還有進步的空間。走過傳統媒體到現在的新媒體與數位影音，徐若瑄坦言會讓自己努力維持在很好的狀態，現在看到劇本心底還是會很開心。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事(右2)、全聯劉鴻徵協理(左1)、罕病基金會李宗德董事(右1)，與公益大使徐若瑄一同出席「拉他一把 讓罕病兒更有力量」零錢捐記者會(圖/全聯提供)

此檔全聯零錢捐，徐若瑄將帶領大家一起響應做公益，10/1至12/31，全台全聯福利中心將不定期播放Vivian的愛心呼籲，還有店頭海報及宣傳小冊；並在台北捷運燈箱及北中南公車車體，會有Vivian與罕病孩子的平面廣告露出，邀請您到全台全聯福利中心購物結帳時，將手邊的小零錢投到愛心箱，或是直接跟店員說捐出電子發票，你的捐款就能成為罕病兒學習之路的助力。

罕病弱勢兒童學習培力計畫」，用以打造罕病兒的友善學習環境，讓罕病兒快樂學習趣，期許募款金額可以突破500萬元(圖/全聯提供)

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