周錫瑋：蔡英文掉3把槍

前台北縣長周錫瑋今（14）日在直播中指出，蔡英文最近連續掉了3把槍，第一把槍，就是蔡英文一直認為中美貿易談判不會順利，可以大做文章，。第二就是香港「反送中」示威，蔡英文認為「台獨」可以結合「港獨」，可以得到美國的支持，結果這把槍也掉了。第三把槍就是蔡英文跟邦交國「連7斷」，代表蔡英文不承認中華民國，搞台獨搞到最後斷了7個邦交國。

周錫瑋分析如下：

1.中美貿易戰

蔡英文一直認為中美貿易談判不會順利，在這裡大做文章

第一個階段已經完成，中國大陸答應買四五百億美國的農產品，然後所有稅的懲罰就開始減緩，第一個階段中美已經達成共識，這裡面達成共識之後到底有什麼對雙方有什麼影響？看得到的就是各取所需，之後這裡面被打臉最嚴重的就是蔡英文，因為大陸答應跟美國買四五百億的農產品，蔡英文答應跟美國買十幾億的能產品，可是川普對蔡英文沒有任何幫助跟好言好語。中美貿易談判不順利的時候，對香港的問題是保持沉默，所以香港的問題跟中美貿易談判，是有相關連。香港現在抗爭的活動已經慢慢減緩，川普他一直幫中國習近平在講話，沒有幫蔡英文在講話。各位可以看到美國不插手，箱

川普從來沒有講到反送中，從川普的角度來看就是一種示威、請願、暴動的行為，是我們把他加上反送中，蔡英文到底得到什麼好處？就是蔡英文一直被打臉趴趴趴，但是蔡英文沒有告訴國人被打臉，因為她無臉告訴國人她被打臉，中美貿易戰的問題第一個階段完成了，因為她選總統農民的票得到了，美國的經濟利益得到解決，中國大陸也維持穩定貿易。

2.香港反送中

蔡英文認為台獨跟黨獨可以做結合，然後可以得到美國的支持，甚至在選舉裡面可以大做文章，香港所謂的示威、請願，反送中相關的議題，美國人川普沒有跟蔡英文站在一邊，反而跟習近平站一邊，蔡英文又被打臉一遍。

3.斷交七友邦

蔡英文跟我們的邦交國一直斷，斷了七個邦交國，蔡英文出到外面不承認我們是中華民國，要搞台獨，搞到最後邦交國斷了七個。李登輝時代增加七個，陳水扁時代丟掉六個，馬英九時代是丟掉一個，所以你可以看到非常非常清楚，蔡英文是一直搞台獨，出去都講台灣台灣，不講中華民國台灣，也就是因為這樣的原因你搞台獨，所以斷交了，川普當然不會站在你這邊，就打你臉，你什麼台獨跟黨獨搞在一起，你搞台獨美國人是不支持的，所以蔡英文最近的臉是腫腫的，因為被打了幾次臉，然後槍掉了滿地，蔡英文真的在外交她已經掉了三支槍，不要講她內政，還有國防，大家會發先掉了滿地，蔡英文掉了這麼多槍其實我很擔心，當她覺得選舉會輸的時候我就擔心她用澳步。

周錫瑋強調，從美國僑胞朋友的提醒，各位記不記得蔣經國訪美的時候遇刺過，這次韓國瑜訪美我希望不要有這樣的事情發生，我先在這裡提出來，韓國瑜的人生安全是我們在這麼階段裡面最需要幫他注意的，不管他吃的也好，不管他出去拜票，甚至其他的行為，我覺得現在最擔心的就是韓國瑜的人生安全。

周錫瑋強調批評蔡英文，現在槍掉的到處都是，有哪些人還要去支持蔡英文，蔡英文不是說她跟川普的關係很好嗎？可以打電話去恭喜川普，各位發現原來外交原來是現實是殘酷的，你搞台獨你去跟人家去拼政治經濟談判，你不是那塊料也不是分量，你弄出去只有唾面自乾，你現在做的事情證明你本來想撿起來的槍通通都掉到地上。

(中時電子報)