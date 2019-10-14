打過太陽與老鷹的NBA退役球員迪容湯普生來台找尋第二春。(黃邱倫)

中華籃協今天在台北市中正運動中心舉行洋將測試，提供5支SBL球隊觀察挑選，17位來台洋將當中有3位打過NBA，2位打過NBA發展聯盟，身手都還不錯，中華籃協預定15日下午進行SBL有史以來第一次洋將選秀。

中華籃協原本公布的20人名單，5位球員具NBA資歷，曾效力曼菲斯灰熊的亞當斯(Jordan Adams)、征戰過亞特蘭大老鷹隊的I伊文強生(van Johnson)最有名氣，可惜這兩人今天都臨時缺席，上賽季短暫待過活塞的洛夫頓(Zach Lofton)、效力過太陽與老鷹的迪容湯普生(Dijon Thompson)、打過山貓、鵜鶘與拓荒者的索瑟蘭(James Southerland)以及曾連續三年拿下Drew League MVP的塞申斯(Franklin Session)如期來台，盼能找到職業第二春。

中華籃協上午先替17位球員量身高、體重、臂長、站立摸高、禁區四點移動速度、橫向折返、原地起跳高度、助跑起跳高度，中午再進行90秒三分線內以及90秒三分線外投籃測試，下午由中華隊總教練帕克安排戰術跑位，籃下對抗、三對三對抗等訓練，提供到現場的5支球隊觀察，帕克也希望能從中找到合適的歸化人選。

到場的球隊教練大多認為有幾個不錯球員，但最終會在明日的選秀會上做出決定。不過台銀、九太以及台啤目前都已有自行找來的洋將，明日選秀會上是否出手仍需觀察。

帕克在受訪時表示，這17位球員有5位還不錯，分別是塞申斯、杭特(Marlon Hunter)、洛夫頓、馬汀(Malik Martin)以及華盛頓(Curtis Washington)，打SBL應該會有好表現，至於歸化的話則都不合適。

(中時電子報)