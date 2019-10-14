大巨蛋今再度闖關都審會，會議原本聚焦於「建築物外防災電腦模擬」，但北市府卻明目張膽丟球給遠雄接，提出「退縮政策」，要求遠雄「調整配置」就想讓大巨蛋過關。議員簡舒培痛批，都審會在開玩笑嗎？那之前開會在幹嘛？都不需要電腦模擬？都發局長黃景茂卻說，「這是委員的共識」，最後裁示防災避難電腦模擬「過關」。

遠雄顧問徐一量說，防災避難電腦模擬在安全上已符合標準，退縮政策是沒問題的。遠雄電腦模擬在「國際慣例」及「最佳模式」進行分析均可達成。

但遭議員林亮君指出，「最佳情境」與「程式預設情境」的模擬結果，離開座位席時間分別為「7分24秒與7分28秒」，如再加上「應變時間」平均最少為2分鐘，根本不可能在8分鐘內離開座位席，遠雄根本是拿人命開玩笑，沒把這「關鍵2分鐘」加進去想魚目混珠。

但黃景茂竟然不甩電腦模擬「最差情境」，直接丟球給遠雄要求「調整1樓空間」，將「影城棟和商場棟」6個節點淨空做為避難空間以及戶外景觀調整和引導及管理機制強化就給過關。

簡舒培痛批，「那之前開的都審會意義何在？拿人命開玩笑嗎？都不需要再電腦模擬？」

黃景茂則回應，10月07日當天就已經開會討論過，且這是委員的共識。最後裁示，大巨蛋「建築物外防災電腦模擬」過關。

(中時 )