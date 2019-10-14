西班牙最高法院今天宣判，2017年違法發動加泰隆尼亞獨立公投的9名獨派政治人物和運動人士，分別被判處9至13年徒刑，另外3人則遭罰款。不過，被起訴的12人都否認犯行。

目前流亡國外，沒有受審的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特批評，所有人的刑期相加剛好1百年，根本是「滔天暴行」。他在推特寫道，「為了我們的子女，為了歐洲，為了加泰隆尼亞的將來，現在是發起前所未見反抗的時刻了。」

被判刑的9人中，加泰自治區前副主席洪克拉斯被檢方求刑25年，最後以煽動造反與濫用公帑等罪名，被判處13年。他是所有受審人士中，最高階的獨派運動領導人。不過，9人都逃過更嚴重的叛亂罪。

法院宣判後，在加泰隆尼亞首府巴塞隆納，支持獨立的民眾高掛上寫著「釋放政治犯」的旗幟，並號召民眾再度走上街頭。上個周末，獨派人士為了聲援受審官員，在巴塞隆納發起大遊行。

(中時電子報)