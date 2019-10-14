上海媽祖文化交流團訪朝天宮，戲曲連兩岸。（張朝欣攝）

上海媽祖文化交流團訪朝天宮，戲曲連兩岸。（張朝欣攝）

大陸「上海松江媽祖文化暨戲曲交流團」，14日前往雲林縣北港朝天宮媽祖廟，進行兩岸文化與戲曲交流，3名大陸國家級藝文工作者與台灣「金蝦趴」歌舞團同台獻藝媽祖，進行1場別開生面的兩岸藝文交流。

北港朝天宮與上海松江天妃宮交流頻繁，除了互有媽祖神尊駐駕，也多次進行排球交流賽，此次「上海松江媽祖文化暨戲曲交流團」針對媽祖文化與戲曲進行交流，在朝天宮廟埕展開演出。

大陸文藝工作者馬靈、陳久梅、徐愛斌分別演出滬劇、黃梅戲、越劇，精彩身段與唱腔展現大陸多樣的戲劇風格，吸引許多遊客駐足觀賞聆聽，交流團團長成爾新認為兩岸透過藝文交流，將可更深入的互相理解。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮致力兩岸與國際的媽祖文化交流，希望藉此廣為宣揚媽祖慈悲濟世精神，此次「媽祖架心橋、戲曲連兩岸」活動，與上海松江媽祖進行文化與戲曲交流，可說是1場充滿兩岸特色的藝文饗宴。

(中時 )