台北市政府文化局於今晚舉辦「2019台北市眷村創意街區」，但遭民眾質疑創意街區與過去「眷村」情感的連結本質有落差。今年6月眷村心文化協會曾向台北市長柯文哲陳請也獲得承諾成立「眷村文化籌備處」。但文化局長蔡宗雄卻決定不成立籌備處，並將眷村文化改為「城市博物館」的形式辦理和當初柯文哲所承諾的不同。

為讓眷村文化保存，文化局每年會舉辦「台北眷村文化節」，但目前已停辦2年，引發「眷村心文化協會」不滿，向柯文哲提出復辦陳請。今年6月，柯文哲也承諾成立「眷村文化籌備處」，但蔡宗雄日前在教育部門質詢時表示，「不成立眷村文化籌備處」，甚至讓文基會既有的地區總監兼管眷村。

眷村心文化協會聯絡人張中模表示，過去在陳請時，柯文哲承諾會成立文化籌備處，但如今文化局卻將「眷村文化」和「城市博物館」混為一談，讓「非專業」帶領專業，眷村文化如此被無視未來還可能因此而消失。

台北市議員耿葳說，眷村聚落是台灣社會獨有的景象，成立「眷村文化籌備處」是為了保存眷村文化，但柯文哲的承諾卻跳票。文化局一直以來說，會聽取各方的意見，但根本是說一套做一套！

蔡宗雄則表示，今年已編列450萬預算，2020年將規畫和北北基共同舉辦台北眷村文化節，民團有任何意見都可提出讓文化局知道。

(中時 )