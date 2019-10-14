高雄市長韓國瑜14日視察海洋文化及流行音樂中心工地，因海音中心明年即將要落成，他特別請主責的文化局及工務局多多加油。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜14日下午參觀駁二藝文特區，在大義區C11倉庫的細酌牛飲餐酒館裡，一名熱情支持者特別上前要他加油。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜14日下午參觀駁二藝文特區，看到C11倉庫的細酌牛飲餐酒館擁有多達68支生啤酒柱，他自嘲「太久沒喝酒，酒量退步了！」（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜14日下午參觀駁二藝文特區，看到C11倉庫的細酌牛飲餐酒館擁有多達68支生啤酒柱，他自嘲「太久沒喝酒，酒量退步了！」（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜14日下午推薦10月好書《余光中 美麗島詩集》，當場在媒體前朗讀1首已故詩人余光中的作品。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜14日下午率隊視察興建中的海洋文化及流行音樂中心，隨後到駁二藝術特區參觀，與駐村藝術家閒聊，並推薦已故詩人余光中的作品作為10月好書；由於外傳他將於15日宣布請假、16日正式投入總統大選，倘若如此，海音中心將是韓國瑜請假前最後的市政視察行程，凸顯他對藝術建設的重視。

韓國瑜今天下午由文化局長林思伶、工務局長吳明昌、新聞局長王淺秋及議員宋立彬、蔡金晏、童燕珍、陳美雅、劉德林等人陪同，參觀明年8月將完工的海音中心，實地走訪LPH（大型室內表演空間）與戶外表演空間，韓特別提到開幕剛滿1周年的衛武營藝文中心已累積380萬人次參訪，對高雄未來的藝術能量充滿信心。

高雄流行音樂中心建築設計採用海洋意象，包含海洋文化展示中心、流行音樂展示區及可容納超過5000人的大型室內表演廳建築群、還有鯨魚造型的小型室內表演廳等，為了強化營運機能效益，更納入海豚主題5棟文化創意產業專區。

隨後韓國瑜轉往附近的駁二特區，進到大義區C11倉庫的細酌牛飲餐酒館，店內有全台最長16公尺吧台、多達68支生啤酒柱，業者原本想招待他喝1杯啤酒，但韓國瑜揮手說，上班時間不宜，並自嘲「太久沒喝酒，現在酒量退步很多！」

參觀駁二時，韓國瑜也造訪藝術家駐村空間，與最近剛到高雄駐村創作的法國藝術家CROS閒聊，倆人用英語交談氣氛輕鬆，韓對於CROS用廢木料創作的大型地景、版畫作品特別感興趣，離開前與藝術家握手時更說「Keep in touch」，希望將來持續保持聯繫。

韓國瑜在行程最後，抓緊時間在媒體前推薦10月好書《余光中 美麗島詩選》，並當場朗讀其中一篇作品〈與海為鄰〉，文化局表示，余光中定居高雄32年，1985年起一首〈讓春天從高雄出發〉傳送四方，10月是余光中的冥誕月，韓國瑜特別選在本月推薦這本詩集，也是今年韓國瑜開始每月推薦好書以來的第1本詩集。

(中時 )