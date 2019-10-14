擁有11位歐洲頂級聯賽球星的澳洲男足，明天將到高雄國家體育場「踢館」，其中身價最高當屬英超布萊頓的中場好手莫伊（Aaron Mooy），年薪高達260萬英鎊，換算後約為1億新台幣，澳洲教頭阿諾（Graham Arnold）也表示：「莫伊明天一定先發對中華隊！」

澳洲門神萊恩（Mathew Ryan）也是布萊頓的當家門將，年薪182萬英鎊。此前澳媒報導，該隊部分旅歐球星踢完10日主場對尼泊爾之戰，對中華隊可能先休息，阿諾則強調沒有輪替計畫，並希望保持該隊「零失球」紀錄，也就是說，萊恩應該也會先發把關，讓高雄觀眾一睹兩大英超球星丰采。

「這是世界盃資格賽，我們會排出最強的陣容，不會低估任何球隊，」阿諾表示，這次帶了23人來台，每個人的身體狀態都能上場，即便頂級聯賽的好手也躍躍欲試。至於效力於韓國K聯盟水原三星藍翼的前鋒塔加特（Adam Taggart），阿諾則說其身體狀況OK，陣中有3、4人搶同一個位置，是很好的良性競爭。

澳洲隊長米利岡（右二）12年前在奧運資格賽對中華隊進球，中華隊門神呂昆錡（左下）懊惱跪地。（本報資料照片／季志翔攝）

澳洲隊上次來台是2007年的北京奧運資格賽，隊長米利岡（Mark Milligan）也再次領軍造訪。他12年前在中山足球場進球，讓澳洲以1比0勝出，卻也在空中爭頂時被中華隊前鋒黃瑋儀的拐子打斷鼻梁，是一場肢體碰撞相當激烈的比賽。

(中時電子報)