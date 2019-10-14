美食外送員接二連三的發生意外，讓原本外送平台與外送員的關係爭議浮上檯面。勞動部長今緊急和地方勞動局前往foodpanda、Uber Eats等外送平台進行勞檢，最後確認，外送員和平台之間是屬於僱傭關係，直接打臉業者聲稱的「承攬關係」。

年輕的美食外送員10日深夜外送時和小貨車發生擦撞當場慘死，餐袋裡還留著翻覆散落的待送熱食。桃園市勞檢處為確認雙方有無勞雇關係，14日派員會同勞動部職業安全衛生署及台北市勞動檢查處，前往餐飲外送平台空腹熊貓Foodpanda總公司調查。勞檢處指出，根據Foodpanda與外送員所訂的合約內容，包括指定工作時段、如無法於選擇時段提供服務要在24小時內回報公司、服務期間需穿著制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙等規定，初步研判業者對外送員具有一定程度的指揮監督，雙方存有組織從屬性，因此認定雙方具雇傭關係。

勞檢處表示，外送員是送餐平台業者所雇勞工，因此外送員送餐途中發生意外，雇主要依照勞基法規定，給予必要職業災害補償。此外，包括超時或加班費計算等也要合乎勞基法規。

(中時電子報)