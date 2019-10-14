週一，西班牙最高法院對11名加泰羅尼亞獨立政治人物給判了重刑，刑期在9年到13年不等，該裁決已再次激怒獨立主張者，在得知高院的判決後，巴塞隆納已出現抗議活動，數百名學生封鎖了一些道路，而公務員不工作跑出政府大樓。

美聯社報導，加泰羅尼亞獨立公投不被西班牙政府採納，11名主要的政治人物在今日宣判，其中8人因「煽動叛亂罪」被判處9~13年的徒刑，只有3人刑罰較輕。

其實檢察官的起訴罪名是比「煽動叛亂罪」更重的「叛亂罪」，根據西班牙法律，這意味著犯人使用暴力來顛覆憲法秩序，但法官裁定的是「煽動叛亂罪」，意思是「助長公眾發動騷亂，挑戰法律。」

刑度最重的是加泰隆尼亞省副首長容克拉斯(Oriol Junqueras)，被最高法院裁定「煽動叛亂罪」和「濫用公共資金罪」，兩案合計被判處13年徒刑，遞奪公權13年。

加泰隆尼亞前歐洲議會議員羅爾瓦（RaülRomeva）被判處12年徒刑，遞奪公權12年、前區域政府發言人圖爾（Jordi Turull）和前勞工部長·巴薩（Dolors Bassa）也是12年。

地方議會議長福卡德爾（Carme Forcadell）被判入獄11年半、前內閣成員福恩(Joaquim Forn)和魯爾(Josep Rull)分別判處10年半。國民議會議長桑切斯（JordiSànchezi Picanyol ）和文化政治者庫薩特（Jordi Cuixart）判處9年。

刑度較輕的的是菲格雷斯市(Figueres)前市長維拉（Santiago Vila）、加泰隆尼亞關係部部長波拉斯（MeritxellBorràs）和律師蒙多（CarlesMundó），因違反法令抗議，被處以罰款。

被趕下台的加泰隆尼亞總統普吉德蒙（Carles Puigdemont)，已逃離了西班牙，已是流亡者。

辯護律師認為，分離主義運動的領導人，執行的是加泰隆尼亞750萬平民中大約一半的民意，既然民意認為加泰隆尼亞可以成為一個單獨的國家，那麼何來犯罪。

(中時電子報)