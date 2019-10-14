國慶假期一連發生2起餐飲平台外送員交通死亡事故，但因不少平台業者聲稱與外送員間為「承攬關係」，不用投保勞健保，導致外送員勞動權益毫無保障，成為高風險職業。立法院國民黨團今（14）日強烈要求，勞動部至今慢半拍，除了應盡速清查國內11家美食平台，與外送員之間的雇用關係，根絕「假承攬、真雇傭」的問題，同時呼籲業者必須強制為外送員投保意外險與第三責任險，以保障外送員勞動權益。

衛環委員會召委陳宜民指出，今年8月勞動部邀集11家有食物外送員的事業單位，進行「食物外送員作業安全保護事宜」會議， Foodpanda、UberEATS 與Lalamove 等3家表達因員工是承攬制，拒絕遵守規範。換句話說，業者將外送員「自行認定」為承攬，等同外送員發生意外公司可以完全置身事外，得自己承擔，沒有勞健保，這些都是消費者與外送員在訂餐出餐前看不到的隱形成本。

陳宜民強調，並非「按件計酬」的工作就一定是承攬，重點在於外送員是否具體受到雇主的指揮，譬如說：外送員是否必須遵從「雇主的上線規定」、「獎懲制度」、「要親自上班不可委託他人」或「被禁止到其他外送平台兼差」？如果上述事實都有，可能就是假承攬真僱佣，他要求勞動部在最短的期間內，研議出相關規範。

藍委王育敏表示，根據勞動部統計，目前全國外送員粗估約有8萬名，但全都是《勞基法》照顧不到的「勞工孤兒」，外送經濟早已發展多年，勞動部到現在對於外送員權益保障卻付之闕如、一籌莫展、一問三不知。3天2起外送員喪命，看不到勞動部依職權扛起勞權保障的責任，目前到底有多少外送員是全職、兼職？有無勞健保？多少屬於承攬？多少屬於雇佣？勞動部完全沒有掌握，也從來沒有對外送平台進行勞檢。

王育敏強烈要求勞動部規範平台業者負起相關責任，尤其若是認定平台與業者是「承攬關係」，應立刻啟動保障外送員勞權相關修法，審視外送職務制度、條件設定內容，根絕不當職務制度內容，避免建構在勞工血汗之中，冒著生命危險賺取報酬的現況。

藍委李彥秀批評，外送平台與外送員之間的主從關係是甚麼？新型態的共享經濟、外送經濟，國外早已行之多年，也制定相關保障外送員權益的法案，難道勞動部都沒看到嗎？8萬外送員沒有工會，也無法納入職業災害醫療體系，發生事故之後，原本應該由雇主負擔的責任，就轉嫁由社會成本分擔。蔡政府口口聲聲說照顧勞工，事實上卻是任由雇主自訂承攬，讓外送員處在極度勞權不平衡的工作條件中。

藍委費鴻泰表示，勞動部是勞工的守護神，而不是「守護鬼」，外送平台與外送員之間的關係到底是甚麼？事實上，外送平台為了節省成本、提高利潤，把所有關於保險上的責任，全部丟給外送員自己承擔。但無論是雇佣還是承攬，勞動部都應該訂定遊戲規則，而不是放任業者自行認定關係，保險局也應盡快制訂電商外送員相關保險制度，減低社會悲劇的發生。

藍委林麗蟬抨擊，蔡政府執政3年多來，不僅外送員增加許多，其他兼職、兼差的上班族也有增多趨勢，代表台灣這幾年的經濟並沒有起色，始終徘徊在低薪水準，必須在正職以外再兼差賺取額外收入，蔡英文總統是否真的看到「心中最軟的那一塊」，生活越來越難過了嗎？

(工商 )