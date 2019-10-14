余天喜迎金孫 二女兒余苑綺生下小兒子 19:282019/10/14 中時 吳維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 余苑綺小兒子誕生。（經紀人提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 余天二女兒余苑綺14日生下小兒子，余家上下都非常開心，做好迎接小王子的準備，經紀人透露，余苑綺這胎採自然產，孩子重3172克，身高49公分，在榮總誕生。 身為大阿姨的余筱萍之前錄中天《麻辣天后傳》就曾說過，她非常期待小孩的誕生，唯一只擔心小孩長得像余祥銓，令眾人笑翻。余天與李亞萍為了迎接金孫誕生，加上女婿得工作，早就把愛女接到家中待產，現在兩人心情相當高興。 (中時 ) #余苑綺 #余天 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭推李縉穎對決藍綠 朱：他很多選區都沒提名 15:312019/10/10 政治 藍打禮讓牌 結盟無色翻轉三重 04:102019/10/11 政治要聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 13:042019/10/14 政治 李余典女兒宣布將脫黨與余天競爭 卓榮泰：仍努力化解 15:082019/10/14 政治 余天否認轉戰不分區 李余典：他現在說話大聲 19:232019/10/14 政治 娛樂熱門新聞 雪莉身亡 婚變安宰賢打破沉默：我吃的藥太多對吧？ - 娛樂 雪莉前成員崩潰了！Amber宣布暫停所有活動 - 娛樂 雪莉最後身影韓網瘋傳 知情人士驚爆輕生內幕 - 娛樂 「我接受你的告白」雪莉最後訊息有洋蔥 - 娛樂 雪莉驚傳過世！童星出道近期卻以走光知名 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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