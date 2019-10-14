余天二女兒余苑綺14日生下小兒子，余家上下都非常開心，做好迎接小王子的準備，經紀人透露，余苑綺這胎採自然產，孩子重3172克，身高49公分，在榮總誕生。

身為大阿姨的余筱萍之前錄中天《麻辣天后傳》就曾說過，她非常期待小孩的誕生，唯一只擔心小孩長得像余祥銓，令眾人笑翻。余天與李亞萍為了迎接金孫誕生，加上女婿得工作，早就把愛女接到家中待產，現在兩人心情相當高興。

(中時 )