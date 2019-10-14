嶺南派國畫大師范乾海，曾隨香港嶺南派大師楊善深習畫，深得精髓。〔謝明俊攝）

范乾海畫作，在傳統的嶺南派畫風下兼具現代西畫的概念。（謝明俊攝）

曾隨香港嶺南派大師楊善深習畫的苗栗國畫名師范乾海，多年前回到頭份開設「澄懷雅集」畫班，著力傳承及推動國畫嶺南派畫風，享有盛名，頭份市公所特別邀請范乾海師生，在中正館舉行師生聯展，為頭份鄉親帶來一場精彩的藝術精賞。

66歲的嶺南派國畫大師范乾海，出生苗栗縣造橋鄉，後遷居三灣，他的兄長李源海也是國畫名家，范乾海在就讀三灣國中時期，在恩師闞正作的啟蒙下就展露藝術天份，後考進台北工專仍不忘繪畫，因此在80年代，兄弟倆人同赴香港拜入嶺南派大師楊善深門下，精研山水花鳥，深得楊師精髓。

2008年，幾位研習國畫山水花鳥的同好，因緣際會輾轉邀請到范乾海老師回頭份授課，成立了「澄懷雅集」頭份班，開始在頭份地區推廣傳承嶺南派，至今已舉辦過多次師生聯展，這次在頭份市公所力邀下，展出己亥年師生聯展，將許多新作呈現在市民面前。

范乾海繪畫以山水為主，間有花鳥游魚之作，筆鋒剛勁帶著柔和的彈性，精湛的渲染技巧與靈動的勾勒線條，使畫作處處可見一種不凡的氣勢，筆墨間高妙的牽連變化，如行雲流水，行於所當行，止於所不可不止，更有著酣暢淋漓、無拘無束的快意。在傳統水墨的表現方式上，又融入西畫的概念，提升了水墨創作的境界。

展覽期間：108年10月15日(二)至10月28日(一)。

(中時 )