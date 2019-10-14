第29屆亞錦賽中華隊奪冠軍的關鍵戰，將是明（15）日與日本隊的對戰，中華隊排出旅美職棒巨人隊1A投手鄧愷威先發上陣，他要留意處理投打纏鬥後的「偷點」，用改變節奏對付日隊打者。

鄧愷威原訂中華隊14日對戰日本隊的先發，後因日本隊行程延誤而延後1天出賽，他認為，對投球沒有太大影響，他對自己的彈指曲球、滑球與直球等球路都有信心。

球團對鄧愷威參加亞錦賽設定4局或60球的限制，教練讓他擔任先發投手，又有投1休4的戰略考量，鄧愷威表示，因為有球數限制不會強求三振，會想辦法讓對方出棒打不好，希望至少能夠出賽2場。

鄧威愷棒球生涯第1次對決日本隊，他與教練、捕手張進德討論過情蒐，他以前只有透過比賽轉播了解日本隊，感覺打者2好球之後的打擊變得較保守，一直破壞差不多的球路，等失投球再攻擊，而且要比較注意偷點。

中華隊與日本之戰將是爭冠關鍵，鄧愷威透露，他在美國比賽時，教練團就會把關鍵的比賽交給他，所以對日之戰沒那麼緊張。

(中時 )