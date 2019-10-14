已成為台灣媳婦，而且生下兩個寶寶的前日本桌球女神福原愛，今天在臉書發文，第一次參加台灣的婚禮，差點變成走秀。

福原愛表示，真的不知道在參加別人婚禮的時候應該穿什麼，因為日本婚禮很多規矩，一不小心就會選衣服變成跟走秀一樣。

福原愛說，「比自己的婚禮還要難，不過小傑說台灣婚禮搭配我平常的洋裝風格很OK，所以就選了這件，還好沒穿跟日本婚禮一樣，萬一華麗登場大家會不會以為我是伴娘。」

(中時電子報)