「目睭花花，匏仔看做菜瓜」，許多民眾如果覺得眼睛霧霧時，常常會自行購買眼藥水來緩解不適，或是誤認眼藥水可用來「保養」眼睛，因此覺得多用無妨，食藥署提醒，眼藥水是「藥」不是「保養品」！

若使用兩種以上的眼藥水，食藥署建議，應間隔5分鐘以上再用；若是眼藥膏跟眼藥水要同時使用時，應先使用藥水，間隔10分鐘以上再使用藥膏。

食藥署說，使用眼藥水、藥膏應遵循藥品仿單(說明書)使用，切勿過量使用，用藥前應先洽眼科醫師診治或諮詢藥事人員，並遵醫囑或藥品仿單(說明書)使用，勿過量。另外，為避免汙染藥品，使用前應洗淨雙手，使用時不要碰觸藥瓶瓶口，也應避免將瓶口直接接觸眼睛。

至於保存上，食藥署說，眼藥水應依藥品仿單(說明書)或藥瓶標示進行保存，避免陽光直射，對於超過保存期限或開封超過28天的眼藥水，請勿繼續使用，以免造成眼睛感染、發炎。

食藥署再次提醒，用藥後如果有眼睛劇痛、持續視力模糊等情況發生或連續使用數日後症狀沒有改善，請立即停止並儘速就醫。另外值得注意的是，透過網購或國外帶回的眼藥水，並不屬於我國合法藥物，如果因此遭受藥害，並不適用我國藥害救濟制度喔!

食藥署設有「藥物不良反應通報系統」及「藥物不良品通報中心」，並對於藥物之安全性與療效亦隨時進行再評估，倘發現藥品有新增安全問題或重大品質異常，則會啟動安全性再評估或品質調查，必要時，採取風險管控措施，以確保民眾用藥安全。

(工商 )