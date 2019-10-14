香港街頭示威暴力快速惡化

香港多區昨天再出現反送中示威，雖然人數不多，但手段愈趨激烈，包括首度出現遙控土製炸彈，還有以利器割傷警員的頸部。

《中央社》報導說，香港警務處副處長鄧炳強14日下午在例行記者會指出，這個週末香港示威者「瘋狂破壞城市，襲擊警員及市民，多區廣泛及長時間持續有大量暴動罪行發生」。示威者針對警員的暴力行為越來越過分，似乎是要取命，行為邪惡，完全超越香港市民可以接受的範圍。

鄧炳強說，昨天有警員被人以利器割頸；警方又在旺角首次發現以手機遠距控制的土製炸彈，當時炸彈在距離警車不足2公尺處爆炸，有理由相信此舉是針對警員而來。

他說，製造炸彈是極危險的行為，炸藥殺傷力可以很大，會傷及現場所有市民，行為是不負責任，警方會盡全力調查事件，令有關人士負上法律責任。

爆炸品處理課警司李展超指出，事件為使用爆炸品的升級行動，並形容有關炸藥與世界各地恐襲手法類同，認為暴徒有意圖殺死、嚴重傷害警員。

報導說，昨天有支持反送中網民發起在18區集會示威，多個地區晚上都有黑衣示威者聚集，人數雖然不多，但他們依然堵路、破壞地鐵及目標商店等。

從上週五至週日，警方在各區衝突中拘捕了201人年齡由14至62歲，涉及非法集結、收藏攻擊性武器、刑事毀壞、縱火及蒙面等。

根據影片顯示，在衝突中，一名警員昨天被一名黑衣示威者近距離從背後以疑似美工刀刺傷頸部，情況嚴重。警方指出，受傷警員仍在加護病房，醫生已為他縫回頸部靜脈及神經線。

(中時電子報)