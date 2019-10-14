于子育與宋緯恩繼《俗女養成記》後再續戲緣，二度於LINE TV的BL劇《那一天》飾演母子，宋緯恩又一次演出男男CP，媽媽也再次接受兒子愛上男生。于子育笑說，這次合作兒子連「性向」都延續，她很謝謝導演蔡宓潔給她一個帥老公陳如山，「有任何親密動作我一定配合演出！」宋緯恩則爆料，媽媽還會自肥，要求跟爸爸加戲！導演蔡岳勳與于小惠的二女兒蔡牧霏則飾演宋緯恩的妹妹。

年僅14歲的蔡牧霏目前跟家人定居北京，還在念國三，這是她的第二部戲，為拍這部戲由姑姑蔡宓潔執導的戲，之前請假一個人飛來飛去，她表示：「媽媽說，如果不是姑姑的話，應該不會讓我回來。」蔡牧霏應對得體，講話有條不紊，她透露爸媽會教她演戲，在家幫她看劇本對台詞、教她進演藝圈基本應對，什麼事在片場應該做或不能做，也教她要有禮貌、基本秩序、要認真，表演上不要太緊張，不要刻意做太多有痕跡的東西，自然真實一點就好。曾是演員的媽媽也跟她分享很有用的進入角色方式。

(前排左起)夏恩、夏得、石承鎬，(後排左起)王真琳、蔡牧霏、黃雋智、宋緯恩、劉韋辰、張瀚元、于子育、陳如山出席《那一天》首映。（LINE TV提供）

她說自己從很小的時候就對表演有興趣，也很早就確定將來要進這一行、走表演路，之後打算讀北京電影學院或出國讀書。看起來相當成熟懂事的她說，爸媽不會管她交男友的事，不過她現在也沒有交往對象。

戲劇科班出身的宋緯恩誇說，跟妹妹的戲，「妹妹給我很多感覺，有時會不按牌理出牌給我一些即興的東西，接到她的招時，都可以給我很多能量，演完就覺得好像我的親妹妹一樣，從她身上得到溫暖，她自然的表演讓我在當下常常很受感動，劇中情緒更為高漲」。

黃雋智、宋緯恩。（LINE TV）

宋緯恩劇中與黃雋智、劉韋辰都有感情戲，他戲外與吳念軒是無話不聊好麻吉，拍了這部戲後發現：「劉韋辰是我在這部戲的吳念軒！」他說兩人的默契，相處很自然，跟他和吳念軒有點像，私底下跟吳念軒講這件事時，「他好像有點怕我這朋友被搶走」。

該劇主CP宋緯恩與黃雋智戲外念同一間學校，得知飾演CP後，兩人意外發現還上過同一堂課，現在還是同一社區的鄰居，一起演出後，宋緯恩常常騎車順路載對方回家。宋緯恩說，他們剛認識時就會相約一起看劇本，兩人坐在咖啡廳很安靜地地看，不需要用到社交技巧也很自在，看到劇本上尺度比較大、會令人「哇」的地方，就會看看對方，問「你看到第X場了嗎」，然後來個深呼吸。至於親密戲尺度，于子育笑著爆料：「吻戲不少耶！我看劇本時都流鼻血！」

黃雋智、宋緯恩。（LINE TV）

宋緯恩說沒有舌吻，但他曾經主動想要嘗試，因為身為專業演員，表演上就算只是吻戲，也希望做到不同層次的吻，「但演員的突破有時會失敗，導演看完後覺得還是不要好了」。張瀚元則自曝和劉韋辰拍吻戲時，兩人一度親到忘我，當他伸出舌頭時，導演剛好喊卡，「我們兩人沒講話看著彼此，心想我們剛剛到底做了什麼事。」

去年曾入圍金鐘獎的宋緯恩，劇中飾演不羈的項豪廷，在學校是個風雲人物，而于希顧（黃雋智飾演）則是每天埋首於課業，不打不相識的兩人竟然有了愛的火花。同時處在青春期的項豪廷好友孫博翔（劉韋辰飾演）也對於盧志剛（張瀚元飾演）一見鍾情。四位主演還有犬系陽光男孩之稱，各自代表著哈士奇、馬爾濟斯、柴犬、牧羊犬。《那一天》10月16日起，每週三晚上9點，LINE TV全網獨播。

(中時 )