韓星雪莉爆出死亡消息，事發沉默3小時，雪莉經紀公司SM娛樂發表聲明，「雪莉從我們身邊離開了」，得年25歲。
SM娛樂發表聲明：「在這里向大家傳達如此悲傷和遺憾的消息，我們感到非常抱歉，雪莉離開了我們。現在的情况實在令人無法相信，並且悲痛萬分。為了因突然的噩耗而陷入悲傷的遺屬們，我們也懇切的拜托，請不要散播謠言或發布推測性的報導。」
雪莉2009年從SM娛樂推出的年度女團f(x)以歌手身分活動，2005年就開始童星演員生涯的她，因女團身分受到很大的關注，但她也表示其實她過得不開心。f(x)的成名曲包含，《LA chA TA》、《NU ABO》、《Chu~♡》、《Hot Summer》、《Electric Shock》等。
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