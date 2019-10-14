偶像劇收視女王陳喬恩攜手古裝男神陳曉，搭檔演出的古裝大戲《獨孤皇后》，15日起將於中視、中天娛樂台播出！陳喬恩完美詮釋隋朝開國皇帝楊堅背後溫良賢淑、智勇雙全的一代皇后「獨孤伽羅」，陳曉則繼《那年花開月正圓》後再次扮演「癡情種」，從少年至中年登基帝位，都只獨愛獨孤皇后一人，夫妻同心打拚，共創隋朝盛世，成為歷史佳話。

陳喬恩、陳曉攜手演出《獨孤皇后》。（中天）

陳喬恩近來活躍於實境秀節目，尤以在《女兒們的戀愛2》中嘗試擺脫女明星身分、與圈外人約會的演出令觀眾眼睛一亮，但40歲的「真實年齡」卻意外成為討論焦點，讓陳喬恩忍不住感嘆「曾幾何時，女演員的價值只剩歲數嗎？」，掀起網路熱議，不少網友替她抱屈「年過40歲又如何」、「誰說女演員一定要有少女感」；而陳喬恩在《獨孤皇后》就是從10多歲的少女開始演，卻仍靈動可愛、自然活潑，凍齡模樣絲毫看不出真實年齡已邁向四字頭，也算狠狠打臉酸民。

陳喬恩在《獨孤皇后》中少女時期演起，凍齡美貌驚人。（中天）

陳喬恩演技精湛，登上后位霸氣十足。（中天）

劇中陳曉對陳喬恩一見鍾情，卻在婚前連收「六張好人卡」，千辛萬苦才抱得美人歸。兩人劇中首次相遇就是協力擊退惡霸，原本女扮男裝的獨孤伽羅為了力證「行俠仗義不分男女」，將男子冠飾摘下，散落一頭秀髮，看得楊堅一臉驚呆，瞬間被電到，沒想到才欲請教芳名，獨孤伽羅就騎上馬揚長而去，只留下一句「後會無期何須留名」，讓被發好人卡的楊堅只能呆愣不知所措。在拍攝這段男女主角初識的重頭戲時，劇組架上強力電扇，營造出陳喬恩一頭飄逸長髮飛揚、仙氣破表的絕美靈氣，陳喬恩笑道：「每次女主角身邊，都會出現很多怪風。」

陳喬恩、陳曉攜手演出《獨孤皇后》。（中天）

不只第一次見面就被發好人卡，陳曉飾演的楊堅與獨孤伽羅奉父母之命訂下婚約，沒想到伽羅突逢家變，為了不耽誤楊家的家族前程，一次又一次狠心拒絕，但仍難以撼動楊堅的真心，整整被拒絕了六回，才終於將伽羅娶進家門。雖然婚前歷經種種阻撓與困難，但婚後兩人情比金堅，楊堅立誓與獨孤伽羅「生同寢、死同穴」一生只愛一人，癡情程度堪稱古今帝王第一人。《獨孤皇后》從15日起，每週一至週五晚間8點中視播出、晚間10中天娛樂台播出。



(中時 )