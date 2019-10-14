熊貓（Foodpanda）美食外送平台游姓女外送員，14日下午騎機車外送美食時，疑因趕時間，在南田市場附近與1部小貨車擦撞連人帶車摔倒，送醫後無大礙已出院，肇事原因由警方調查中。

嘉義市政府消防局於昨天下午1時19分許獲報，宣信街南田市場附近發生機車與小貨車車禍，救護車到現場後，1名女外送員連人帶車摔倒在地，經初步檢傷，女子的手腳擦傷，頭部、右手及右側肩膀疼痛，送天主教聖馬爾定醫院急救，女子的手臂鈍傷，包紮後無大礙已離院。

警消初步了解，21歲游姓女子是知名送食外送平台外送員，行經南田市場附近，不慎與小貨車發生擦撞，她戴安全帽，未傷及頭部，肇事原因待調查。

據嘉義市政府消防局統計，自8月外送美食平台進駐嘉義市，已發生多起外送員與汽機車擦撞事故，且有3名外送員受傷送醫。

有林姓民眾說，美食外送員常常「咻」一下穿梭在車陣裡，又辛苦又危險，都替他們及開車或騎機車的人、路人捏一把冷汗。

車禍頻傳！ 新北外送員遭撞飛 嘉義外送員倒地不起

(中時 )