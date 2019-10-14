國民黨總統參選人韓國瑜行程滿檔，妻子李佳芬預計月底代夫出征、走訪東南亞尋求僑胞支持，幕僚稍早傳出訊息，證實李佳芬23日至27日前往菲律賓、越南2國，隨行包括台北市議員王鴻薇、戴錫欽、新北市議員唐慧琳、國民黨文傳會副主委黃子哲、中山大學教授廖達琪等人。

李佳芬出訪東南亞的消息這兩天已提早曝光，但先前幕僚均以還在安排為由拒絕對外說明，14日晚間李佳芬幕僚正式公開行程表，證實李將於23日上午9點20分搭乘長榮班機出發前往馬尼拉，當天晚上將出席總支部歡迎宴會。

24日上午，李佳芬將拜會華僑，中午參加菲律賓台商總會歡迎宴會，下午舉行專題演講，晚間則出席韓國瑜造勢大會。

25日中午，李佳芬將搭機前往越南，隨後展開多項拜會行程，26日晚間參加後援會造勢活動後，隔日中午搭機返台。

幕僚表示，隨行人員包括中山大學教授廖達琪、新北市議員唐慧琳、台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委黃子哲、台北市議員戴錫欽、律師陳香嚴、國民黨中央海外部主任郭昀光、僑領溫玉霞、黃正勝、呂春霖等人。

(中時 )